スーツケース s キャリーバッグ キャリーケース 機内持ち込みおしゃれ-ピンク

色：イエロー、ブルー、パープル、ホワイト、ピンク、ライトブルー、グリーン、ブラウン、グレー素材:ポリカーボネートABS樹脂サイズ(キャスター含む外寸）:約53×33×24cm重量:約3.8kg容量:約39LTSAロック:ダイヤル式開閉タイプ:ファスナータイプカラー：イエロー/グリーン/コーヒー/ピンク/ホワイト/ミルクティーベージュ※商品のタグに誤りがある場合がございます。ページに記載の通りですが、製造時期や改良などによって仕様が若干異なる場合がございますので何卒ご了承下さい。ご注意：スリムバージョン商品のため、ワンサイズ上をお勧めいたします。ご購入の際に、必ず当社記載のサイズ表をご確認の上、ご購入をお願いいたします。※ご注意：サイズにつきましては、商品説明のサイズ基準を必ずご確認の上、ご購入下さい。※表記寸法と実寸値の多少の誤差はご容赦ください。海外インポートのためおつくりが甘い部分がある場合があります沖縄本島住所の場合、2000円追加 撮影環境により写真と実物のお色味が違う場合があります。梱包上圧縮したり、畳ジワが入ることもありますことをご理解ください。この商品は新品未使用品になります。念入りに検品していますが自宅保管素人検品素人寸法多少の誤差見落としがある場合がございます。ご了承下さい。検品している為、封は開封したおります土日祝日はお休みとなりますので、翌営業日対応となります。サイズは1-3cm誤差があります、予めご了承してください。万一在庫切れの場合はご了承ください。神経質な方はしっかりご検討の上、ご購入下さい。#かわいい#スーツケース#キャリーバッグsサイズ#キャリーケース#旅行鞄#女子#レディース#修学旅行#国内旅行#日帰りプレゼントキャリーケース旅行トランク旅行かばん旅行バッグブランドスーツケース人気ランキングかわいい激安軽量女性男性レディースメンズビジネス#子供用トランクケースSSサイズ



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