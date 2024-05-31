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Peter kit ペーターキット リブニット付 ワンピース レイヤード 重ね着
商品番号 R15465208858
商品名

Peter kit ペーターキット リブニット付 ワンピース レイヤード 重ね着
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 1,899 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Peterkit(ペーターキット)のリブニット付シースルーワンピース珍しいデザインで重ね着する事で幅広いコーディネートが楽しめます！京都のセレクトショップ購入日本製で縫製も安心！妊婦中に購入し、2回だけ着用後お腹が大きくなってきた為、タンスにしまったまま眠ってしまったワンピースなのでまだまだ美品で着ていただけます！着丈約87.5身幅約38流行りのマウンテンパーカーやシースルーのブルゾンの下や中にデニムを合わせたりオシャレに着こなして下さい♡即購入⭕️お値下❌
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