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potior牛革バッグ
商品番号 D43396691385
商品名

potior牛革バッグ
ブランド名 ポティオール
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

potiorらしいスタンダードでクラシカルなデザインのバッグです。秋冬スタイルにもおすすめです。仕事で使うつもりでこちらでお譲りいただきましたが、少し小さかったためキレイなうちに出品いたします。A4はギリギリ入る感じです。サイズ横幅:30.2㎝(底)横幅:37cm（一番広い部分）　マチ:15.5㎝高さ:22㎝カラー:ブラック#トゥモローランド#アーバンリサーチ#ユナイテッドアローズ#イエナ#スピックアンドスパン#ヴィオラドーロ#エンフォルド#アナイ#ビームス#シップス#ナノユニバース#マカフィー#アパルトモン#フェラガモ#オウレンティ#ジャンニノターロ
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