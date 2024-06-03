potior牛革バッグ

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商品詳細
potiorらしいスタンダードでクラシカルなデザインのバッグです。秋冬スタイルにもおすすめです。仕事で使うつもりでこちらでお譲りいただきましたが、少し小さかったためキレイなうちに出品いたします。A4はギリギリ入る感じです。サイズ横幅:30.2㎝(底)横幅:37cm（一番広い部分） マチ:15.5㎝高さ:22㎝カラー:ブラック#トゥモローランド#アーバンリサーチ#ユナイテッドアローズ#イエナ#スピックアンドスパン#ヴィオラドーロ#エンフォルド#アナイ#ビームス#シップス#ナノユニバース#マカフィー#アパルトモン#フェラガモ#オウレンティ#ジャンニノターロ
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