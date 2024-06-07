オロビアンコ ショルダーバッグ ナイロン 迷彩 カモフラージュ 美品

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●かぶせ部分にもファスナーにて収納できます。サイドポケットや内側ポケットもあり大容量です♪ブランド：Orobianco素材：ナイロンカラー：迷彩サイズ：縦24cm×横36cm×マチ12cm×ショルダー最長120cm仕様：かぶせマグネットボタン開閉式、外側サイドポケット2、かぶせ部分ファスナーポケット1、内側ファスナーポケット2、内側オープンポケット2商品状態：特に目立つダメージや汚れもなく全体的に綺麗なお品です。※御入金は落札後24時間以内にお願い致します。できる限り商品の状態を説明しておりますが商品は個人の主観なのであくまで中古品という事をご理解願います。不明な点などありましたら質問など納得の上、ご入札願います。商品到着後の返品はご遠慮願います。梱包につきましては壊れ物以外は過重包装致しませんのでご了承くださいませ。商品は大手ブランド市場で購入しておりますので正規鑑定品でございます。素材···ナイロン