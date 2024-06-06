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【美品】 ネックレス　ペルージャ　イタリア製
商品番号 D58610759829
商品名

【美品】 ネックレス　ペルージャ　イタリア製
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき有難うございます。　　　　★プロフィールご確認下さい★即ご購入いただきOKです■ネックレス　ペルージャ　イタリア製　　　　　　　サイズ　　　　　　　　(おおよそ)　　　　　　長さ　41cm粒の大きさ　大　2.0cm小　0.8cm　　　　　　　　　セレクトショップで購入。　　　　数回使用したのみです。　　　　画像では分かりづらいですが　　　　光沢が素敵で、ニット、ワンピ他　　　　フォーマル、カジュアル　　　　どんなシーンでもお使い頂けます。　　　　気に入って頂けましたら、是非❗️　　　　　　　　自宅保管品です。　　　　少しでも気になさる方は　　　　　　　　　お控えくださいませ。　　　　簡易包装　　　　　　ネコポスでお送りいたします。　　　　どうぞよろしくお願いいたします。材質···プラスチック/アクリルイタリア製カラー···ホワイト
http://narcologia.ru/goods/financier110060.html
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