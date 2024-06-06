【美品】 ネックレス　ペルージャ　イタリア製

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商品詳細
ご覧いただき有難うございます。 ★プロフィールご確認下さい★即ご購入いただきOKです■ネックレス ペルージャ イタリア製 サイズ (おおよそ) 長さ 41cm粒の大きさ 大 2.0cm小 0.8cm セレクトショップで購入。 数回使用したのみです。 画像では分かりづらいですが 光沢が素敵で、ニット、ワンピ他 フォーマル、カジュアル どんなシーンでもお使い頂けます。 気に入って頂けましたら、是非❗️ 自宅保管品です。 少しでも気になさる方は お控えくださいませ。 簡易包装 ネコポスでお送りいたします。 どうぞよろしくお願いいたします。材質···プラスチック/アクリルイタリア製カラー···ホワイト
http://narcologia.ru/goods/financier110060.html
http://narcologia.ru/goods/message1827.html
http://narcologia.ru/goods/influenza74193.html
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