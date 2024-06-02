Christian Dior 長財布 値下げ⭕️

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いただきありがとうございますDIORディオール長財布になります●状態：新品末使用●サイズ#19.5x10.5x2.5cm新品、未使用品です男女問わず使用出来るかと思います◆◆付属品◆◆箱、保存袋お箱に少し傷があるため安価にてお譲り致します並行輸入品を取り扱うセレクトショップにて購入致しました。並行輸入品にご理解ある方のみお願い致しますまた神経質な方はお控え下さいませ値下げ多少は可能すり替え防止、衛生面考慮のため返品キャンセルお断り致しますので良くお考えのうえご購入お願い致します