【レプシィム】ロングシャツ　ヴィンテージ　ブラウス　チュニック　LEPSIM

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ID.a-4742ss■カラー/ブラック(色は映りの具合などで多少の違いがあるかもしれませんがご了承下さいませ)■サイズ/【平置き寸法】肩幅/44㎝着丈/70㎝身幅/56㎝袖丈/16㎝※若干の誤差はあるかもしれませんがご了承ください。■商品状態※主観ですが使用感も少なく状態は比較的に綺麗です。※保管上または梱包でのシワはご容赦下さい。※確認は人間がおこなっている為、汚れ等の見落としはご容赦下さいませ。また、特に状態に敏感な方のご入札はお控え下さい。なお発送の際は圧縮させていただきますのでご了承ください。美品ですが中古品であることをご理解頂きますようお願いいたします。■【商品説明】カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···無地ネック···Uネック季節感···春、夏、秋ゆったり着用頂ける一着です^^