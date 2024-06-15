ラルフローレンスポーツ　レディース　Tシャツ　S

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ご覧頂きありがとうございます。たたみシワがありますが未使用です。洋服を購入した際は必ず洗濯してから着るタイプですので一度洗濯しています。子供が小さいうちは白は着れなくなってしまったのでそのまま保管して忘れていました。今はもう着ないのでご了承頂ける方のご購入をお待ちしています。