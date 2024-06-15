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ラルフローレンスポーツ　レディース　Tシャツ　S
商品番号 Y27575371295
商品名

ラルフローレンスポーツ　レディース　Tシャツ　S
ブランド名 ラルフローレンスポーツ
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。たたみシワがありますが未使用です。洋服を購入した際は必ず洗濯してから着るタイプですので一度洗濯しています。子供が小さいうちは白は着れなくなってしまったのでそのまま保管して忘れていました。今はもう着ないのでご了承頂ける方のご購入をお待ちしています。
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