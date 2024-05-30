アナイ 袖フリルカットソー☆タグ付き未使用品

ご覧いただき、ありがとうございます。ずっと大事にクローゼットにしまっていましたが、出番がないためお使いいただける方にお譲りしたいと思います。ブランド：アナイ（ANAYI）サイズ：38実寸（平置き、cm）多少の誤差はお許しください脇下幅：44肩幅：30.5着丈（肩〜、後ろ身頃）：59.5袖丈：25袖口幅：14裾幅：48素 材：7枚目画像参照色：ペールグリーン系購入時期：数年前状態：タグ付き未使用品※特筆するような難はございません。※定価：16000円（税抜）*****************************************☆以下の点にご理解いただけましたらよろしくお願いいたします。ご覧頂く環境により色・素材の見え方などが実際の商品と多少異なることがあります。 畳ジワ・保管ジワがあります。喫煙者やペットはおりません。基本的に事前交渉でのお値引き対応はしておりませんが、状況により可能な場合もありますのでご相談ください。梱包は出来るだけコンパクトにさせていただきます。発送方法は匿名配送になります。その時々のこちらの都合でゆうゆうメルカリ便からくらくメルカリ便のどちらかになりますのでご了承ください。どうぞ、よろしくお願いいたします。



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