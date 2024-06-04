新品タグ付 オルセットORSETTO GEL エナメルショッピングバッグ保存袋 ...

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新品タグ付き¥31900これからアウターがブラックやネイビー系が多い方には、素材とお色が、とても映えると思います。出品悩んでいる為、取り下げることもございます。閉まってあったので持ち手が少しよれていますが、持つ時にはどちらかの持ち手に引っ掛けるデザインですプロフをご一読くださいませ。他にも色々出品しています。✩★★✩以下サイトから定番人気のショッピングバッグにエナメル素材が登場。きれいめからカジュアルまでさまざまなスタイリングにマッチする一品です。〈ORSETTO（オルセット）〉デザイナー熊野よう子が2016年に立ち上げたバッグブランド。イタリア語で小ぐまを意味する〈ORSETTO〉は良質素材と丁寧な仕立てをベースに、機能を兼ね備えたデザインをプラス。無骨さと可愛らしさを併せ持ち、使い手に寄り添い、時間の経過と共に表情が変わってゆく経年変化も楽しんで欲しい、をコンセプトに日常に溶け込むデイリーアイテムを展開している。カラー···ベージュ柄・デザイン···無地素材···エナメルストラップ 牛革#mm6#トゥモローランド#ジャーナルスタンダード#iena#金子綾#emmi#vasic#アヴァケーション#osoi#ビゴター#ステュディオス#クラネ#アンテプリマ#レペット