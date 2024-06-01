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- ウィメンズ オリジナル・バクスター・ステート・パーカ ’82
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商品詳細
サイズは多分 XS〜Sぐらい素材表地：防風性と耐水性のある綿60%/ナイロン40%製上身頃と袖の上部分の裏地：ウール85%/ナイロン15%製下身頃と袖の下部分の裏地：滑らかなナイロン100%製下身頃と袖の下部分の中綿：ポリエステル100%製ドライクリーニングクラシックなプラッド・パターンの裏地、ポーチ・ポケット、右後ろのポケットなど、オリジナルのディテールを踏襲シェルに防風性と耐水性のある綿/ナイロン素材を使用し、天候に対するプロテクションをアップデート上身頃の裏地に当社のアイコン、メイン・ガイド・シャツと同じクラシックなプラッド・パターンのウール/ナイロン素材を使用下身頃と袖の下部分にポリエステル製の中綿を適量配し、ほど良い暖かさを提供前はスナップ・ボタンとジッパー開閉両胸、前に2つ、右後ろに1つポケット付きフードとウエストの内側にドローコード入り袖口はタブとベルクロ™（面ファスナー）でフィットの調節が可能定価3万円ぐらいカラー···ベージュフード···フードあり（取外し不可）季節感···秋季節感···秋、冬
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80's
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