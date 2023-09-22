axes femme ポエティック 刺繍襟付きシスターワンピース 黒

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♡お願い♡コメント、購入の前にプロフィールと商品説明の確認お願いします。全てに目を通していただきご理解頂けましたら即購入大歓迎です(*^_^*)axesfemmeアクシーズファムポエティック刺繍襟付きシスターワンピースお色は黒新品タグ付き出品はワンピースのみでベルトなどは付きませんオンラインで購入後インナーの上に試着してみましたが少し私には丈が短かったので出品します。お洋服が増えすぎてクローゼット整理中です。他にもいろいろ出品しております(*ˊᵕˋ*#axesfemme#アクシーズファム#ハロウィン