極 美品 ロエベ アナグラム ナッパレザー 2way ショルダーバッグ ブラック

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ご覧頂きありがとうございます(^_^)出品中の商品はこちら♪#RomUsed#Romロエベ☆即購入、大歓迎！原則当日発送！東京都公安委員会から古物商許可を得ている鑑定人、鑑定済み。古物商、ヴィンテージショップからの購入の確実正規品です。極美品！ロエベアナグラムナッパレザー2wayハンドバッグショルダーバッグヴィンテージ品ですのでレザー部分小傷、スレ等ございますが、ロエベにありがちな破れや目立つ汚れなく極美品と言えるお品かと思います！ロエベの代名詞と言われるほどの人気を誇っているアマソナAMAZONAにも引けを取らないヴィンテージハンドバッグ♪柔らかな質感で、シックな色合いでありながら光沢のあるレザーが存在感を放ちます♪バッグ内部には長財布二つ折り財布スマホポーチ等普段使いに必要な物は楽々入ります♪ちょっとしたお出かけにもおすすめです♪シンプルなデザインでとても使いやすいハンドバッグです(*´-`)バッグ内部はヴィンテージロエベにありがちなベタ付きはございません☆また、ヴィンテージショップにてレザーオイルメンテナンス、内部の防菌加工済みですので末永くお使い頂けるかと思います☆アマソナハンドバッグも素敵ですが、こちらのハンドバッグもおすすめです♪color:ブラック黒☆状態ランク：SA＊参考状態ランクはプロフに記載しております。状態ランクについては主観になります。画像にてご判断の程宜しくお願い致します。ご不明な点ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい(^^)☆サイズ：縦幅約23cm横幅約30cmマチ約12cmショルダー約88cm若干の誤差はお許し下さい。☆素材：レザー☆付属品:ショルダーストラップ☆備考：ヴィンテージ品になりますので新品未使用品ではございません。ヴィンテージ品にご理解のない方のご購入はお控え下さい。また、匂いに過敏な方もお控え下さい。目立つ傷等は写真にてお載せしていますが些細な汚れや傷等ある場合がございます。ご理解の上ご購入宜しくお願い致します。☆プロフィールを一読お願い致します。1002d788587