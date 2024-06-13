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- 未使用タグ付き✨ 小嶋陽菜 Her lip to ブラウス ボウタイ サイズM
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商品詳細
✨フォロー割があります✨価格交渉歓迎✨#Q‐shopレディース一覧✨✅商品説明【参考価格】15,000円【品番】1222302101✅商品情報・ブランド：Her lip to ハーリップトゥ・色柄：ホワイト 白・サイズ表記：M・状態：未使用ですが多少保管時のしわがあります・その他:✅サイズ詳細（平置き採寸）（単位：cm）着丈：55バスト：94肩幅：35袖まわり：103※多少の誤差は、ご容赦下さい。✅発送方法補償、匿名性が確保された発送を致します。✅注意事項※古着なので、神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控え下さい。※写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。 【P900-00-7】
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