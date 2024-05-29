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Y2K フェアリーグランジ ハイネック レトロマルチボーダーニットポロシャツ
商品番号 B63797113374
商品名

Y2K フェアリーグランジ ハイネック レトロマルチボーダーニットポロシャツ
ブランド名 ヒロコビス
特別価格 税込 1,482 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧ありがとうございます。ご機嫌いかがでしょうか？(^^)こちらはY2Kフェアリーグランジ古着HIROKOBISコシノヒロコ　ハイネックリブネック　レトロマルチボーダーニットポロシャツです。日本製サイズ✔9実寸サイズ✔着丈49ｃｍ身幅41ｃｍ袖丈16ｃｍ肩幅32cmユーズドで、前見頃下部に写真のような薄い汚れ、毛羽立ちなどの使用感がございますが全体的に状態の悪くない商品です。即購入OKです！管理番号：M11092（ネ）
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