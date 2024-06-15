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Chico 裾ロゴ クロップドタンクトップ
商品番号 L31484010217
商品名

Chico 裾ロゴ クロップドタンクトップ
ブランド名 チコ
特別価格 税込 1,596 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらのサイトで購入しましたが、私には若すぎるので出品しましたファーストオーナー様2回着用、洗濯しました。お洋服の状態は写真の通りです。とのことです目立った傷、汚れは確認できませんでしたコメントお待ちしております値下げ不可です
http://narcologia.ru/goods/navigate196030.html
http://narcologia.ru/goods/waveform397417.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture559241.html

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