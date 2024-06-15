Chico 裾ロゴ クロップドタンクトップ

こちらのサイトで購入しましたが、私には若すぎるので出品しましたファーストオーナー様2回着用、洗濯しました。お洋服の状態は写真の通りです。とのことです目立った傷、汚れは確認できませんでしたコメントお待ちしております値下げ不可です



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