URBAN RESEARCH ROSSO WOMEN イージーケアフレアブラウス

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URBANRESEARCHROSSOWOMENアーバンリサーチロッソウィメン商品名:イージーケアフレアブラウス3回着ましたとても可愛いデザイン軽くてシワにもなりにくく二の腕もしっかりカバーしてくれます自宅保管につき神経質な方はご遠慮ください以下コピペ↓素材感透け感:ややあり(袖のみ)伸縮性:なし裏地:あり光沢:なしポケット:なし【実寸】FREE:身幅47肩幅33総丈62そで丈18※ZOZOTOWN独自の方法により採寸しております。定価 13,750円平日のみの発送になりますよろしくお願いしますアーバンリサーチビームスグリーンレーベルイエナスピックアンドスパンシップスアルアバイル