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＊新品・未使用＊【FURFUR】ボータイフリルノースリーブ
商品番号 C25749735341
商品名

＊新品・未使用＊【FURFUR】ボータイフリルノースリーブ
ブランド名 ファーファー
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・前後どちらでも着用可能な２way仕様です。【商品名】・ボータイフリルノースリーブ【状態】・新品、未使用・タグ付き　【ブランド】・FURFUR(ファーファー)【size】Ｆ・総丈62cm・肩幅40cm・バスト86cm[インナー]・着丈37cm・身幅86cm【color】・ブラック【素材】・ポリエステル100％[インナー]・ポリエステル100％【定価】・¥16,500(税込)★送料無料★★匿名配送★★即購入OK★☆新品の商品のお値段を安く設定して出品しておりますので、お値下げは出来ません。
http://narcologia.ru/goods/waveform309317.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture268041.html
http://narcologia.ru/goods/organization77962.html
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