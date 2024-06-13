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- ＊新品・未使用＊【FURFUR】ボータイフリルノースリーブ
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商品詳細
・前後どちらでも着用可能な２way仕様です。【商品名】・ボータイフリルノースリーブ【状態】・新品、未使用・タグ付き 【ブランド】・FURFUR(ファーファー)【size】Ｆ・総丈62cm・肩幅40cm・バスト86cm[インナー]・着丈37cm・身幅86cm【color】・ブラック【素材】・ポリエステル100％[インナー]・ポリエステル100％【定価】・¥16,500(税込)★送料無料★★匿名配送★★即購入OK★☆新品の商品のお値段を安く設定して出品しておりますので、お値下げは出来ません。
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