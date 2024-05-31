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PAL'LAS PALACE パラスパレス プルオーバーシャツ 菊柄
商品番号 I51919959338
商品名

PAL'LAS PALACE パラスパレス プルオーバーシャツ 菊柄
ブランド名 パラスパレス
特別価格 税込 1,677 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PAL'LASPALACEのプルオーバーシャツです。インディゴ染め、菊柄。●サイズ：タグ表記SSサイズ着丈61cm(その他、写真参照)●素材：綿100%●柄：菊柄●状態：数回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。
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