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日本製 HYSTERIC GLAMOUR ジップアップ フード チェック シャツ
商品番号 W81531169410
商品名

日本製 HYSTERIC GLAMOUR ジップアップ フード チェック シャツ
ブランド名 ヒステリックグラマー
特別価格 税込 1,672 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランド】HYSTERICGLAMOUR/ヒステリックグラマーSince1984デニム、ミリタリー、ワーク、アウトドアを核とする、アメリカンカジュアルをベースとしたリアルクローズ。そこに1960〜80年代のロックミュージックやアート、ポルノグラフィティ、マスプロダクツといったポップカルチャーのエッセンスを注入し、洗練のシルエットをもって表現することで、オリジナリティに満ちたファインコレクションを提案。【品名】バックプリントロングジップアップフードチェックシャツ【製造国】日本【素材】コットン　　　　　　　【サイズ】F肩幅：約38cm身幅※脇下計測：約50cm着丈：約79cm袖丈：約62cm※素人寸法ですので若干の誤差はお許しください。【状態】致命的な破れ等なくまだまだ着用していただけます。極力気をつけていますが見落とし箇所もあるかもしれません。完璧を求める方はご遠慮下さい。古着に対して理解のある方のみ購入お願いします。
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