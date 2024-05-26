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新品★ケイトスペード　斜め掛けショルダーバッグ　ポーチ付★ピンク2023年福袋中
商品番号 S26577931504
商品名

新品★ケイトスペード　斜め掛けショルダーバッグ　ポーチ付★ピンク2023年福袋中
ブランド名 ケイトスペードニューヨーク
特別価格 税込 4,729 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品★ケイトスペード　ニューヨーク　斜め掛けショルダーバッグ　ポーチ付き★katespadeサイズ：下部分横約21cm　高さ約13ｃｍ　マチ約8ｃｍ　※素人寸法なので多少の誤差はご容赦ください。新品、ケイトスペードの斜め掛けショルダーバッグです。ポーチ付きで色々とご活用いただけると思います。定形外にて発送予定です。即購入歓迎です。よろしくお願いいたします。カラー...ピンク柄・デザイン...無地
http://narcologia.ru/goods/smear123404.html
http://narcologia.ru/goods/kindness717505.html
http://narcologia.ru/goods/peroration581515.html

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