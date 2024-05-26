新品★ケイトスペード　斜め掛けショルダーバッグ　ポーチ付★ピンク2023年福袋中

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商品詳細
新品★ケイトスペード ニューヨーク 斜め掛けショルダーバッグ ポーチ付き★katespadeサイズ：下部分横約21cm 高さ約13ｃｍ マチ約8ｃｍ ※素人寸法なので多少の誤差はご容赦ください。新品、ケイトスペードの斜め掛けショルダーバッグです。ポーチ付きで色々とご活用いただけると思います。定形外にて発送予定です。即購入歓迎です。よろしくお願いいたします。カラー...ピンク柄・デザイン...無地
http://narcologia.ru/goods/smear123404.html
http://narcologia.ru/goods/kindness717505.html
http://narcologia.ru/goods/peroration581515.html
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