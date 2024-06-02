ユキコハナイ ツイードカラージャケット ラインストーン ラメ レッド 赤 M

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ご覧いただきありがとうございます。下記が商品の詳細です。【特徴】カラフルなツイードの襟とポケットフラップがアクセントになっています。本体のカラーもボルドー系の落ち着いた赤で素敵です。ポケットフラップにはラインストーンの装飾も付いています。ボタンも同じカラーで統一されています。薄手のウール素材で手軽に羽織れて使い勝手がいいです。【ブランド】YUKIKOHANAIユキコハナイ【アイテム】ツイードカラージャケット【ジャンル等】レディースジャケットウールアウターマルチカラーショート丈上品日本製【カラー】ボルドー/レッド【サイズ表記】8（Mサイズ相当。実寸も参考にご検討ください。）【平置き実寸】着丈：53.5cm身幅：46.5cm肩幅：38.5cm袖丈：59cm【商品の状態】ベルトループが付いていますがベルトは付属していません。目立った傷や汚れはありません。内タグに予備のボタンが付いています。即購入大歓迎です。深夜・早朝でもお気になさらずにご購入下さい。早い者勝ちとなりますのでご了承ください。お支払い完了日の当日または翌日に発送手続きをさせていただきます。よろしくお願いいたします。