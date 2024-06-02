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ランバンオンブルー　ウォレット　訳あり
商品番号 F77902256274
商品名

ランバンオンブルー　ウォレット　訳あり
ブランド名 ランバンオンブルー
特別価格 税込 1,792 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラーくすみピンク。ベージュ系一度使用しました。そのまま自宅保管していました。スレなど無く綺麗だと思います。中もほとんど汚れはありません。とても可愛らしいお色ですが、私には出番がない為、出品させて頂きます。中古品にご理解のある方のご購入お願いします。ショルダーを無くしてしまったので、斜め掛けなど出来ません。手持ちのみになります。手持ちの紐は未使用です。発送は箱なしで送らさせて頂きます。
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