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y■ノースフェイス/ブライトサイドジャケット　LADIES/4
商品番号 D38231332567
商品名

y■ノースフェイス/ブライトサイドジャケット　LADIES/4
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランド】ノースフェイス/THENORTHFACE【カラー】ビビットピンク【サイズ】表記[M](レディース)実寸[着丈65cm肩幅53cm身幅57cm袖丈56cm]【素材】ナイロン100%【商品詳細】USEDになります。しわ汚れ少しはございます。NPW22033　レディースノースフェイスブライトサイドジャケットです。鮮やかなカラーリングが目を引く、軽量ウインドシェルジャケットの一着です。【Aランクのお品になります】S:新品、未使用品　A:多少の使用感はあるが汚れやダメージは気にならない程度B:多少の汚れやシミ、毛羽立ちはあるがダメージは気にならない程度C:使用感があり、多少の汚れやダメージがあるD:使用感があり、汚れやダメージが目立つE:汚れやダメージが目立つジャンク品
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[ザノースフェイス] ジャケット ブライトサイドジャケット レディース NPW22033

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