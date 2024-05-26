専用JJ13★高級 ロンドンブルートパーズ2.2ct プラチナ ネックレス ソ付

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ロンドンブルートパーズペアシェイプカットダイヤモンドプラチナソーティング付ぶら下がりんネックレスジュエリーです。※トパーズの実際のお色味は写真3をご参照下さい。●コメント上質なペアシェイプカットロンドンブルートパーズと、無色透明照り抜群の上質なダイヤモンドをあしらった、高級ジュエリーです。トパーズは、透明度の高い、瑞々しい輝きを見せる上質なものとなっております。是非この機会にご入手ください(^^)●状態BS＝未使用A＝保管傷程度（ほぼ未使用）B＝若干の使用感（目立つ傷無し）C＝使用感有（目立つ傷無し）D＝目立つ傷有り自宅保管品ですので几帳面な方や完璧をお求めの方にはあまりオススメ致しません。※詳しくは写真をご確認ください。※専門クリーニング済み。●品質pt900pt850※チェーントパーズ2.20ctダイヤモンド0.20ct※宝石は全て天然のものです。●重量約6.2g●サイズ※全て\"約\"とさせて頂きます。メイン石＝1.00cm×0.70cmトップ全体＝2.50cm×0.83cmチェーン＝最大45cm※調整可能●付属ケース※購入時の物では無い。新品紙素材。●鑑定書、鑑別書、ソーティングの有無ソーティング有在庫は#コンコンジュエリー在庫からご覧ください！！※お問い合わせの前にプロフィールの御一読を必ずお願いいたします(^^)K1818k18金プラチナpt900pt850イエローゴールドリングネックレスレディースダイヤモンドスイスブルースカイブルー1ct2ct3ct10ct25ct30ctNKC4D