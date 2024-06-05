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美品 COACH コーチ レディース ショルダーバッグ
商品番号 C78704616028
商品名

美品 COACH コーチ レディース ショルダーバッグ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 5,390 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★美品★COACHコーチから、レディースショルダーバッグバケツ型が大人っぽく、とてもエレガントです●COACHコーチ●レディースショルダーバッグほとんど使用をしておりません。かなり美品ですが、裸で保管していた為カバンの底に細かな汚れが3箇所ほどございます。添付写真をご確認下さいませ。・サイズ:横29cm高さ27cmマチ約11cm・ベルト全長:約90cm・COACH保管袋付き自宅保管です。ご理解の程宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/ordering545179.html
http://narcologia.ru/goods/reflector761464.html
http://narcologia.ru/goods/stage579197.html
美品 COACH コーチ レディース ショルダーバック シグネチャー ...
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