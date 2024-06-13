未使用　希少　Christian Dior ディオール レザー フラップ 長財布

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言わずと知れた人気ブランド、クリスチャンディオールからレトロな雰囲気と高級感のあるデザインが印象的なお財布です。県内ヴィンテージショップにて未使用保管品として購入しました。ゴールドの目を引く金具をあしらった、クラシカルなデザインで、誰もがディオールとわかるのも人気の理由の一つとなっています。上質なテイストをお好みの方にぴったりな一品です。当時のクリスチャンディオール時代はスタンダードかつ、お洒落な商品を沢山作っているので良く利用していました。時代を超えて愛用できるアイテムだと思います。インスタ等SNS映えすると思います。ディオールのこだわりが詰まったアイテムを是非お楽しみください。サイズ 19.5×10厚さ約1未使用ですが、ヴィンテージアイテムになりますので、画像の通り保管時のスジや跡、経年変化があります。完全完璧をお求めの方はご遠慮いただければと思います。