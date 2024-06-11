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【現地購入☆正規品】ダッフィー　Tシャツ　半袖　Mサイズ　香港
商品番号 G35409183118
商品名

【現地購入☆正規品】ダッフィー　Tシャツ　半袖　Mサイズ　香港
ブランド名 ディズニー
特別価格 税込 1,633 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆各国ディズニー限定の正規品、タグ付き新品☆安心匿名配送☆即購入大歓迎❤️香港ディズニー限定\\\\海外ディズニー限定グッズ欲しい//\\\\最新商品を入手したい//\\\\クオリティ高い物が欲しい//全てPIKAFISHがお答えします♪香港と上海に拠点があり、各ディズニーランドで購入した限定グッズになります。綺麗に自宅保管していました。現地で心を込めて選んだ、可愛い子1点をお届けします♡商品名：ダッフィー　Tシャツ　半袖　Mサイズ購入場所：香港ディズニー肩幅：47～49cm胸圍：96～100cm素材：綿100%また、こちらも御覧ください。#PIKAFISH海外ディズニー代行#PIKAFISH香港ディズニー月2回出荷を行なっており、発送まで最大2週間掛かりますが、皆様に最高品質の商品を届けるよう、努力して参ります。定番のミッキーマウス、ドナルドダックやプーさんなどから、最近大人気のリーナベル、ダッフィーアンドフレンズまで幅広く取り扱っています！香港と上海、海外ディズニーならではの最新、限定商品を出品しています。☆他商品と同梱可能☆同商品2点、3点セット可能☆早い者勝ち-交渉中でも即購入OK【現地購入☆正規品】
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