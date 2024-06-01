マーキュリーデュオ 2WAY総針ラッフルコンパクトニット

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♡購入意思の無いいいね不要♡即購入○2WAY総針ラッフルコンパクトニット定価6930円マーキュリーデュオで大人気シリーズのニットです！前後2way着用可サイトやタグにはベージュと記載ありますが実物はライトグレーの様な色味になります☺︎新品未使用・タグ付きまだまだ暑い日が続くので、たくさん着ていただけます！スカート、パンツ何にでも合わせやすいです！断捨離中なので新しい内に出品させて頂きます。