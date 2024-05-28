KUBERA 林五　バック　着物にも

ライトブルー（ミント) 写真２〜4が近い昨年林五のオンラインストアから購入1年保証書付。購入しましたが使う機会がなく出品する事にいたしました。商品を写真に取るために袋から出しています一度も使っていません。箱に入れて送ります。定価49,500円の商品です林五オンラインストアより引用 ↓【素材】牛革に本エナメル加工を施し、より上品な透明感を出しています。本エナメルとは革の表面にウレタン樹脂を吹き付け通常のエナメルより樹脂膜が厚くなります。また、KUBERA9981の本エナメルでは、革の厚みを最大限に引き出すために、ベースの革は北米産のタンニンで鞣されたヌメ革を使用。これにより、ベースの革が強く、使えば使うほど馴染み、経年変化もさらに楽しむことができる上質レザーです。ブランドKUBERA9981シリーズHybrid型番51403サイズW31(38)×H21×D13cm重量640g素材本エナメルリアルレザー(牛革×本エナメル)生産国日本スペック・内ポケット×1・内ファスナーポケット×1・ショルダーベルト×1...本革



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