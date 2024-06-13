ZZZ105 エルメス イスムGM バッファローホーンネックレス セリエ

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#ブランドショップパレットの出品物一覧#ブランドショップパレットの出品物アクセサリー一覧*30000【商品説明】モチーフ縦 約8.8㎝横 約7.2㎝厚さ 約0.5㎝重さ 28gストラップ長さ最短約38㎝〜最長約74.5㎝素材…バッファローホーン色…ブラウン系【状態ランク】状態ランク…BN…新品・未使用美品S…未使用品に近いA…目立った傷や汚れなしB…やや傷や汚れありC…傷や汚れありD…全体的に状態が悪い【商品詳細】全体的に使用感があり、経年劣化も見られます。素材のベタ付きや、特に気になる臭い等もありません。ストラップのサイズの調整は問題ありません。表面はヨゴレがあり、ロゴにスレがあります。裏面は若干スレとキズがあります。ストラップはスレが見られます。上記にダメージはありますが、普段使いには問題はなくお使い頂ける商品です。※鑑定済の企業向け中古ブランド市場にて購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は、返金対応させて頂きますのでご安心下さい。※基本的に中古品の為、細かい状態や臭いを気にされる方はご購入をお控え下さい。※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承下さい。【検索ワード】ハイブランド高級ブランドHERMEShermes茶系おしゃれオシャレ