アクシーズファム　ポエティック　リボン裏ボアニットケープ

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商品詳細
タグ付新品ポエティックのリボン裏ボアニットケープです。童話のようなかわいいスタイルにぴったり！裏ボアなので暖かいです。ファー付フードの取り外しは出来ません。色…生成り生地…表地アクリル100%、ボア部分ポリエステル100%
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