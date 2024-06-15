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アクシーズファム　ポエティック　リボン裏ボアニットケープ
商品番号 S43888262014
商品名

アクシーズファム　ポエティック　リボン裏ボアニットケープ
ブランド名 アクシーズファム
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タグ付新品ポエティックのリボン裏ボアニットケープです。童話のようなかわいいスタイルにぴったり！裏ボアなので暖かいです。ファー付フードの取り外しは出来ません。色…生成り生地…表地アクリル100%、ボア部分ポリエステル100%
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