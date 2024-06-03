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TANGO 高級ブランド ショルダーバッグ 本革
商品番号 F78339209199
商品名

TANGO 高級ブランド ショルダーバッグ 本革
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···本革カラー···ブラウン柄・デザイン···無地バッグサイズ···A4サイズ収納可グッチやプラダで修行を積んだタイ人デザイナーChaiyosePechdasadaが自身のルーツであるアジアや民族のテイストを取り入れ手掛けるブランド『TANGO』TANGOはイタリアの最高級本革を使用し細部までこだわったオリジナルデザインで世界各国で人気です。このショルダーバッグは開口も広くA4サイズの出し入れもしやすい使い勝手と側面〜底面まであしらわれたコンチョがとてもかわいい一点物です。横幅:41cm高さ:28cm奥行:16.5cmショルダー紐:55cm※素人採寸につき誤差についてはご容赦ください。他サイトにも出品中のためタイミングにより売り切れご容赦ください。
http://narcologia.ru/goods/cotton971261.html
http://narcologia.ru/goods/choice545485.html
http://narcologia.ru/goods/freezer402398.html

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