TANGO 高級ブランド ショルダーバッグ 本革

素材···本革カラー···ブラウン柄・デザイン···無地バッグサイズ···A4サイズ収納可グッチやプラダで修行を積んだタイ人デザイナーChaiyosePechdasadaが自身のルーツであるアジアや民族のテイストを取り入れ手掛けるブランド『TANGO』TANGOはイタリアの最高級本革を使用し細部までこだわったオリジナルデザインで世界各国で人気です。このショルダーバッグは開口も広くA4サイズの出し入れもしやすい使い勝手と側面〜底面まであしらわれたコンチョがとてもかわいい一点物です。横幅:41cm高さ:28cm奥行:16.5cmショルダー紐:55cm※素人採寸につき誤差についてはご容赦ください。他サイトにも出品中のためタイミングにより売り切れご容赦ください。



TANGO 装飾付き レザー ショルダーバッグ マルチカラー 本革 | フリマアプリ ラクマ



TANGOタイ本格イタリア本革ブランドバッグ、ハラコ、インディアン民族 ...



TANGOタイ本格イタリア本革ブランドバッグ、ハラコ、インディアン民族 ...



TANGOタイ本格イタリア本革ブランドバッグ、ハラコ、インディアン民族 ...



2023年最新】TANGOバッグの人気アイテム - メルカリ



TANGO レザーバッグ | フリマアプリ ラクマ



TANGOタイ本格イタリア本革ブランドバッグ、ハラコ、インディアン民族 ...



新品 タイ高級ブランド TANGO ビジュー装飾♪本革ハンドバック - 通販 ...



TANGO本格イタリア本革のブランドバッグ



ラッピング無料】【送料無料】ショルダーバッグ メンズ レディース 本 ...



TANGO レザーバッグ



GL-024 ショルダーバッグ バッグ 牛床革 / スプリットレザー フラップ ...



ルイヴィトン モノグラム ミュゼット・タンゴ M51388｜rv019625｜中古 ...



TANGO レザーバッグ



ルイヴィトン モノグラム ミュゼット･タンゴ M51257