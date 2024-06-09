キューブシュガー　ツイル　フード付　ビッグシャツ　シャツジャケット　配色デザイン

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商品詳細
ネットショップにて購入し、1度だけ短時間しかきてないため、未使用に近いとしています。ブラウンの配色デザインや、胸元ロゴあったりアメカジ風でオシャレです♪綿100％のしっかり目の生地感で秋冬のアウターに活躍しそうです◎デザイン気に入っているので、売れなければもしかしたら取り下げる可能性ありです。。着丈 約87 前面数cm短いです身幅 約64カラー...ブラウン、ベージュ季節感...春,秋,冬着丈...ロングペットや喫煙者なしシワあります。他にも見抜かり等あるかもしれません。細かいことを気にされる方はご購入お控えください。配送方法は梱包時のサイズによってはゆうゆうメルカリ便とらくらくメルカリ便とどちらかで変更になる可能性もありますのでご了承ください。羽織ジャケットアウターモッズコートライムインクLIME.INCCUBESUGARキューブシュガーハートマーケットノーザントラックNORTHERNTRUCKオールドベティーズロデオクラウンズinthegrooveインザグルーヴirieyアイリーゴースローキャラバンクリフメイヤーKRIFFMAYERコーエンcoenナネアカケラ＆トランクイルKAKELA\u0026TRANQUILGENTILジャンティーノースオブジェクトnorthobjectemagoイマゴｄｇｙD*g*yディージーワイsunvalleyサンバレーゼロハチマブ08mabSOエスオーソーイチichiエコロコsoulberryソウルベリーなどお探しの方にも♪他の出品物はこちらから↓#haruharumorimori
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