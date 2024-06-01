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Y マークバイマークジェイコブス　ショルダーバッグ　レザー　ブラック　ロゴ
商品番号 E49669332352
商品名

Y マークバイマークジェイコブス　ショルダーバッグ　レザー　ブラック　ロゴ
ブランド名 マークジェイコブス
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【Size】誤差はご了承ください。公式サイトにて、詳細はご確認下さい。縦（高さ）:19cm横（幅）:24cm底幅（マチ）:2cm【色】ブラック黒【付属品】なし中古品ということを御理解の上ご検討よろしくおねがいします。カラー...ブラックMarcbyMarcJacobs肩掛けかばん革裏地柄あり調整可能レディース女性ジップファスナーコンパクト上品なデザイン目を惹くデザイン高級感溢れる洗練されたデザイン華やかなカラー目を惹くカラー
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