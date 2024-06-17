ポケモンカード　レイジングサーフの新品未開封シュリンク付１ボックス

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商品詳細
ポケモンカード レイジングサーフの新品未開封シュリンク付きの1ボックスになります。コンビニで新品購入したものになりますので、再シュリンクやすり替えの心配がないものになります。すり替え防止のため、返品不可でお願い致します。
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