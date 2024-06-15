FOXEY フォクシー パンツ ブラック Relaxing Pants

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ご覧頂きましてありがとうございます。フォクシーのパンツです。状態は汚れや気になる様なダメージはなくまだまだご着用して頂けます。DM掲載商品。さらりとした清涼感のあるウールBLEND素材。上質感があるのに軽快で楽な着心地が魅力のワイドパンツです。トップスをインしてベルトできゅっとウエストを絞れば、女性らしいメリハリのある女性らしいボディラインが際立ちます。重くなりがちなワイドパンツもセンタープレスとしなやかな素材感ですらりとした印象に。フロントボタン５個留め。定価86400円▪️実寸W71股上40股下70.5わたり幅26.5裾幅23※採寸は若干の誤差はありますのでご了承下さい。▪️サイズ表記38▪️素材画像参照○伸縮性なし○ポケットあり○厚みやや薄手○裏地ありご質問等がありましたらコメントお願い致します。#琴mikiボトムス一覧#琴miki商品一覧