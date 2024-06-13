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商品詳細
こんにちは(^ω^)dpジュエリーです。ご覧頂きありがとうございます。✨✨✿素材Pt900刻印あり✿ダイヤモンド 1.1ct刻印あり ✿クロス 縦約2.2cm×横約1.6cm✿バチカン穴 縦約5.5mm×横約2.2.mm ✿状態 鑑定済 ★補足コメント★1.10ctダイヤモンドプラチナクロスネックレストップのご紹介です。✨✨すべて無色のGカラーまで、SIクラリティ、Goodカット以上のダイヤを使用しているので非常に照りが強いクロストップに仕上がっており、是非おすすめさせて頂きます。✨✨006371-1BZOU124#ジュエリー#アクセサリー#プレゼント#K18#18金#ゴールド#プラチナ#ホワイトゴールド#十字#ダイヤ#ダイヤモンド#ネックレス#クロス#ペンダント#十字架#2ct#ペンダントトップ#ネックレストップ#クロス#ハート#ハート\u0026キューピッド#H\u0026C#ブラックダイヤ#ブラックダイヤモンド
http://narcologia.ru/goods/manufacture495341.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual257546.html
http://narcologia.ru/goods/navigate614630.html
★1.10ct★✨ダイヤモンドプラチナクロスネックレスペンダントトップ十字架
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