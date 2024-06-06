仁清　片口菓子器　古箱付き　P85-1

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商品詳細
大きさは、１６ｘ１４，５ｘ５Hセンチ。京都、御室焼開窯前、瀬戸に修行中の作品と思われます。仁清印の輪郭分の一部にカケがありますが、印ははっきり、所定の位置に押されています。状態は良いです。
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