CHANEL 長財布　ピンク

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商品詳細
カラー···ピンク柄・デザイン···無地売り切りたいので希望価格があれば大幅にお値引きは出来ませんが希望に近づけるようにしたいと思います。CHANELの財布も年々高くなっていますので…少しでも安く購入したい方におすすめです！国内CHANEL直営店にて購入26番台 マトラッセラウンドジップ長財布新品未使用品ではございませんので、極微細な目立たないキズなどはあるかもしれませんので、ご理解の上でご購入お願い致します。カード入れ12枚【サイズ】☆縦：10.5cm☆横：19.5cm☆マチ：3cm素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください【付属品完備】箱保存袋シリアルシールギャランティーカード#CHANEL#シャネル#マトラッセ 長財布
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