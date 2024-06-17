alambre ヘッドアクセサリー　花びらゴールド

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商品詳細
Alambreの花びらの形をしたヘッドアクセサリーです。結婚式で1度だけ使用しました。大サイズ（約7-8cm）2個小サイズ（約5-6cm）1個花びら2枚の５個セットです。ゴールドでアンティーク調でもあるためカラードレスにも和装にもどちらにも合わせられる万能アクセサリーです♩#結婚式#ウェディング#アクセサリー#ヘッドアクセサリー#ヘッドドレス#ブライダルアクセサリー#alambreカラー···ゴールド
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