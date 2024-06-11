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◇肩掛けが楽しい！　新品メルカドバッグ☆肩掛けサイズ☆メキシコ民芸雑貨
商品番号 Y80761298140
商品名

◇肩掛けが楽しい！　新品メルカドバッグ☆肩掛けサイズ☆メキシコ民芸雑貨
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 2,368 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆肩掛け歩きが　　楽しい！うれしい！　　　メルカドバッグ　メキシコ、オアハカ地方の懇意にして頂いています工房の細工師さん達が渾身の技で美しく編み上げた一点ものです。☆大きめサイズ◇横35m◇高さ33cm(持ち手込み62cm)◇マチ13cm☆手に持ったり腕掛け肩掛けが楽しいメルカドバッグは、お出掛け時のハッピーアイテムです！★コメントなし即購入ＯＫですヽ(^o^）‼️☆プロフィールをご覧頂いた上ご購入下さい。2g
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