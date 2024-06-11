レア】【上品】2Way FENDI ロゴハンドバッグご褒美やプレゼントにも ...

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#ちかブランド小物一覧はこちら♡大手ブランドリユースショップで購入しました♡2Wayショルダー ハンドバック♡色味もシックで落ち着いていてとーーーーってもお気に入りです♫2.3回使用。販売員さんのお話を聞いたり素敵なお品を吟味しながら購入して眺めるのが大好きです♫コレクションが増えてきたので一部を出品中♡⬛︎おかげさまで10/21にスピード発送バッチを獲得♡これからも丁寧な梱包と素早い発送を心がけます(^^)1点おまとめ毎に100円オフフォローでさらに100円オフリピーターさんはさらに100円オフ♡♡上記以上お値引ご要望の場合は希望額を提示のうえご相談ください♪♪フォロー、リピートの自己申告にご協力をお願いいたします♡⬛︎ペット、タバコなし○⬛︎どんどんブランド物、アパレル出品予定d(^_^o) 好きな系統はフェミニンな可愛いテイストです♫ アプワイザー アナイ ジルスチアートシャネルVUITTONディオール など♡⬛︎送料を抑えるためにコンパクトにしてお送りします。事前に発送方法のご相談も承ります♪♪⬛︎素人の検品なので完璧を求める方はご遠慮くださいませ(⸝⸝o̴̶̷᷄o̴̶̷̥᷅⸝⸝)もし、なにか不行き届きな点がございましたら評価前にご相談いただけると嬉しいです♡柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラウン2217