House Of Sunny ニットワンピ

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商品詳細
イギリスで購入し、2度着用。クリーニング済みです。丈(脇下〜)87cmバスト72cmウエスト71cm裾ぐるり 110cmストラップ長さ調節可能です。柔らかいニットなのでキツ過ぎず、着心地が良いです。Sサイズ〜Mサイズの方でも着用可能かと思います。Tシャツと合わせてもとても可愛いです。目立った汚れやほつれ等はありません。袖丈···袖なしカラー···ブルー柄・デザイン···その他季節感···春、夏
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http://narcologia.ru/goods/injure402067.html
http://narcologia.ru/goods/unusable456874.html
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