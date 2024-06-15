House Of Sunny ニットワンピ

イギリスで購入し、2度着用。クリーニング済みです。丈(脇下〜)87cmバスト72cmウエスト71cm裾ぐるり 110cmストラップ長さ調節可能です。柔らかいニットなのでキツ過ぎず、着心地が良いです。Sサイズ〜Mサイズの方でも着用可能かと思います。Tシャツと合わせてもとても可愛いです。目立った汚れやほつれ等はありません。袖丈···袖なしカラー···ブルー柄・デザイン···その他季節感···春、夏



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