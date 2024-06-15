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House Of Sunny ニットワンピ
商品番号 U10955362646
商品名

House Of Sunny ニットワンピ
ブランド名 ガニー
特別価格 税込 2,847 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イギリスで購入し、2度着用。クリーニング済みです。丈(脇下〜)87cmバスト72cmウエスト71cm裾ぐるり　110cmストラップ長さ調節可能です。柔らかいニットなのでキツ過ぎず、着心地が良いです。Sサイズ〜Mサイズの方でも着用可能かと思います。Tシャツと合わせてもとても可愛いです。目立った汚れやほつれ等はありません。袖丈···袖なしカラー···ブルー柄・デザイン···その他季節感···春、夏
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