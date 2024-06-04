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JIBジブチャコールグレーSファスナートートFTS黒バケツバッグレア限定品jib
商品番号 V97634431022
商品名

JIBジブチャコールグレーSファスナートートFTS黒バケツバッグレア限定品jib
ブランド名 ジブ
特別価格 税込 7,433 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バラ売り不可出品迷っているため突然の取り下げご了承くださいバラ売り可能ですかというコメントはご遠慮くださいジブ　2点　セット①チャコールグレー　Sサイズ　（FTS）CharcoalGrayFastenerToteBag一つ写真2枚目から3枚目②ブラック　バケツ　サイズ不明　限定品出品を迷っていますが　突然の取り下げご了承くださいゆうゆうメルカリ便もしくはらくらくメルカリ便に発送の都合上変更する可能性がありますご了承ください軽く畳んで発送予定梱包資材は再利用のものを使用新品未使用ではありますが、自宅保管の為、チョークマークに加えて折ジワあるかも、写真でご確認し、画像の色の誤差はご了承下さい。神経質な方、細かい事が気になる方はご遠慮下さいJIB本来の生地の特徴でチョークマークというシワが初めからありJIBの商品、チョークマークについてご理解ください#ジブチャコールグレー#ジブブラック#ジブバケツ#ジブ数量限定#jib#まとめ買い#まとめ買い歓迎
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