マイケルコース ショルダーバッグ MICHAEL KORS バック

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ご覧いただきありがとうございます。こちらの商品はマイケルコースショルダーバッグ品番:35F8GTTC3Bの出品になります。昨年購入しましたが手荷物が入らず…使用しなかったためお譲りするものです。新品から商品を開け、手荷物を入れようとしただけでなのでほぼ新品です。商品出荷時の細かな傷はよーく探せばあるかも知れませんが、目立つスレ傷等もなく、当然ですが美品です。〜以下商品説明〜マイケルコースMICHAELKORSのバッグ（ショルダーバッグ）です。シグネチャー柄のPVCキャンバスにロゴ金具がおしゃれな斜め掛けショルダーバッグです。間口はファスナー開閉、長財布もしっかり入ります。ショルダーは長さ調節が可能。ちょっとしたお出かけにぴったりのスクエアバッグです♪サイズ感横幅：24cm高さ：16.5cmマチ：5cmショルダー：120cm〜136cm重さ：350g間口：ファスナー開閉内部：オープンポケット×2ショルダーストラップ：長さ調節可能●マイケルコースの長財布が入ります商品状態はあくまで素人目線になりますので、気になることは些細なことでもコメントください。一度人の手に渡っている物なので、そこをご理解の上購入を検討してください。カラー···ブラウン#マイケルコース#Michaelkors#ブランド#ブランドバッグ#ショルダーバック#Bag