ルイヴィトン　ネヴァーフルPMトートバッグ

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ご覧いただきましてありがとうございます。５、６年前に宇都宮東武百貨店のヴィトンで購入しました。一時期、軽くて、収納力もあり、洋服を選ばないので仕事など、毎日のように持ち歩きましたのでかなり使用感があります。 付属のポーチはほとんど使用してないので綺麗です。外側の底の◯を付けた部分に白い汚れ、内側底にボールペンの汚れがあります。その他、写真拡大してご確認上、ご検討ください。サイズ底横29㌢上横38㌢縦21㌢マチ13㌢人気モデル/シリーズ...LOUISVUITTONネヴァーフル(他サイズ)