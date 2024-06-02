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ジュンヤワタナベ コムデギャルソン スパイクチョーカー シルバー
商品番号 G98253085251
商品名

ジュンヤワタナベ コムデギャルソン スパイクチョーカー シルバー
ブランド名 ジュンヤワタナベコムデギャルソン
特別価格 税込 15,456 円
在庫状況 あり

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商品詳細

JUNYAWATANABECOMMEdesGARCONSジュンヤワタナベコムデギャルソンスパイクチョーカー素材メタルサイズ全長57cm重量164g付属品なし状態目立つ傷や汚れ無く全体的に綺麗です。国内正規店で購入しました。値下げは出来ません。メンズレディースユニセックスアクセサリーネックレスチェーンスタッズ材質···その他金属カラー···シルバー
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