【 新品 未使用 韓国 】 ワンピ スカート ワンピ ロング 綺麗目 セクシー

★即購入OK✩新品未使用【商品詳細】カラー…アプリコット（黒有り）サイズ…M（着丈:121肩幅:41バスト:90袖丈:24.5）(S〜2XLをご希望の方はコメント頂ければ、変更可能です)※サイズには多少の誤差があります。ご了承ください。⬇トレンドレディースアパレル出品中#aiのスカート#aiのレディースアパレル商品-----------------------------------------------【注意事項】⬇ご購入前に必ずお読みください※検品しておりますが、海外製品の為、多少のほつれやキズ、汚れなどが付着してる場合があります。ご了承お願い致します。※当方、出張が多いためご希望の納期に添えない場合があります。土日祝除く7-10日前後、余裕を持って購入していただくと幸いです。※写真は撮影時の光の関係で実物と異なる 場合がございます。※配送中のトラブルに関しましては 責任を負いかねます。※値下げ交渉はNGです※一点限りですので購入された方優先となります※購入後のキャンセルは不可となります-----------------------------------------------韓国ファッションオルチャン韓国韓流綺麗目系清楚系可愛い系古着夏服ワンピロングスカートセクシー秋服冬服ストリート系新作インポートセレクトショップオーバーサイズドレス妹系レディースメンズユニセックスノーブランド可愛い服お洒落大人系 ドレスriendagydamuruaemodasnidelazulcelfordrnanoelalagnamoonspiralgirl好きな方におすすめ



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