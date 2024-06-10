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ケイトスペード バッグ/ショルダーバッグ　kate spade newyork
商品番号 D45479988272
商品名

ケイトスペード バッグ/ショルダーバッグ　kate spade newyork
ブランド名 ケイトスペードニューヨーク
特別価格 税込 5,952 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ケイトスペードニューヨークkatespadenewyork2WAYハンドバッグヒョウ柄　レパードケイトスペードバッグショルダーバッグ◯サイズ縦：20cm横：上部25cm下部30cmマチ：13cmベルト:110cm~130cm※若干の誤差はご了承ください。 ◯状態写真5枚目のエンブレムに傷がありますがバッグにダメージ無く綺麗なお品物です。写真のご確認をお願いします。◯付属品ショルダーベルト　保存袋◯発送方法発送は匿名配送です。ゆうゆうメルカリ便防水。プチプチ緩衝材使用ダンボールに入れて発送します。こちら中古商品になります。ご理解いただきましてご購入お願いします。購入元AACD日本流通自主管理協会加盟店基準規定内の商品です。
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