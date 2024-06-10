ケイトスペード バッグ/ショルダーバッグ　kate spade newyork

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商品詳細
ケイトスペードニューヨークkatespadenewyork2WAYハンドバッグヒョウ柄 レパードケイトスペードバッグショルダーバッグ◯サイズ縦：20cm横：上部25cm下部30cmマチ：13cmベルト:110cm~130cm※若干の誤差はご了承ください。 ◯状態写真5枚目のエンブレムに傷がありますがバッグにダメージ無く綺麗なお品物です。写真のご確認をお願いします。◯付属品ショルダーベルト 保存袋◯発送方法発送は匿名配送です。ゆうゆうメルカリ便防水。プチプチ緩衝材使用ダンボールに入れて発送します。こちら中古商品になります。ご理解いただきましてご購入お願いします。購入元AACD日本流通自主管理協会加盟店基準規定内の商品です。
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